Харьковчанин ударил 11-летнюю девочку в кинотеатре: также бросил шлепанец

В Харькове мужчина ударил 11-летнюю девочку в кинотеатре. Также он бросил в нее обувью. Это случилось, потому что компания детей мешала ему смотреть фильм.

Громко вели себя в кинозале 6 детей в возрасте от 11 до 12 лет. Об этом сообщили 26 июля.

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Сперва делал замечания

Посетитель сначала лишь делал замечания детям. Однако они начали не только шуметь, но и толкать его кресло.

Тогда киноман не удержался и ударил девочку по ноге. Также он бросил в ее сторону шлепанец.

Когда прибыли правоохранители, злоумышленника уже не было в кинотеатре. Однако его личность быстро смогли установить. Им оказался 35-летний местный житель.

Протоколы выписали всем

На харьковчанина составили протокол по статье о мелком хулиганстве. По ней он будет должен уплатить штраф от 51 до 119 гривен.

Однако он не единственный, кого обвинили в этой ситуации. Также выписали протоколы родителям детей, которые шумели в кинозале. Правоохранители считают этот случай невыполнением обязанностей по воспитанию детей. Соответствующая статья предусматривает предупреждение или штраф от 850 до 1 700 гривен.