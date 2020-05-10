В Харькове мужчина угнал автомобиль и сбил полицейского

В Харькове 10 мая неизвестный мужчина угнал автомобиль. Когда правоохранитель пытался его остановить, преступник сбил полицейского.

Происшествие случилось на улице Минской примерно в 15:00, пишет пресс-служба Нацполиции Харькова.

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Патрульные заметили, что неизвестный разбил стекло и пытался проникнуть в автомобиль. Полицейский пытался задержать мужчину, но неизвестный толкнул и наехал на него.

Полицейский сделал несколько выстрелов по колесам автомобиля, однако, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле Peugeot 206 серого цвета иностранной регистрации.

Что известно о состоянии полицейского

Пострадавшего полицейского с ушибами доставили в больницу. Сейчас в городе объявлено полицейскую операцию "Перехват" для поиска и задержания злоумышленника.

Улица Минская в Харькове, где произошел инцидент: смотрите карту