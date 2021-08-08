В Харькове мужчина угрожал взорвать многоэтажку: жителей эвакуировали
Источник:полиция Харьковщины
Многоэтажку на улице Днепровской в Харькове 8 августа угрожал взорвать местный житель. На место происшествия выезжали правоохранители.
Взрывчатки не было
Сообщение о возможном взрыве поступило полицейским в 15:24. За помощью к ним обратился сосед мужчины, который угрожал взорвать подъезд дома.
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Всех жильцов подъезда эвакуировали патрульные. В то же время, когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, 46-летний "взрыватель" спал.
Взрывоопасных предметов или веществ в его доме полицейские не обнаружили,
– заявили в полиции.
На место происшествия правоохранители вызвали скорую помощь. Медики отвезли "взрывателя" в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3.
Информацию об инциденте зарегистрировали в едином учете заявлений и сообщений. Все обстоятельства произошедшего выясняют.
В Кривом Роге подорвался мужчина
Через несколько часов после инцидента трагедия случилась возле дома на улице Кармелюка в Кривом Роге. В руках 61-летнего местного жителя подорвалась граната. В результате взрыва пострадал только тот человек.
Известно, что пострадавшего отвезли в больницу в тяжелом состоянии. По данным СМИ, мужчине оторвало ногу.