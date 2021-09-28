В Харькове мужчина упал на обогреватель и сгорел заживо
28 сентября 2021 , 12:15Читати новину українською
Источник:ГСЧС Харьковской области
Трагический случай произошел в одной из коммунальных квартир Холодногорского района Харькова. Один из жителей умер из-за того, что на нем загорелась одежда.
Работники чрезвычайных служб узнали об инциденте от других жителей квартиры. Когда медики скорой прибыли на место происшествия, пострадавший уже умер.
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Спасателей для тушения пожара не вызывали – с возгоранием справились сами свидетели происшествия.
Личность погибшего не могут установить
- ГСЧС о происшествии рассказали правоохранители. О несчастном случае пожарным сообщили 28 сентября в 1:49. Когда именно произошел сам инцидент неизвестно.
- По предварительным данным, на втором этаже коммунальной квартиры на улице Большой Панасовской в Харькове мужчина упал на электрический обогреватель.
- В результате на пострадавшем загорелась одежда. Это и привело к получению им не совместимых с жизнью травм и ожогов.
На месте происшествия работали врачи и полицейские. Как правоохранители квалифицировали инцидент, пока неизвестно.
Судя по сообщению ГСЧС, мужчина погиб в результате несчастного случая.