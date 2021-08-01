Инцидент произошел 31 июля около 15:15 на улице Ушакова. Местные сообщили полиции, что мужчина сидит на крыше и странно себя ведет.

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Полицейские хотели снять мужчину с крыши

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции. Они хотели снять мужчину с крыши, однако тот не давался. Когда полицейские приблизились, нарушитель начал бросаться на правоохранителей с металлической палкой.

В результате один патрульный слетел с крыши и разбил голову. Также пострадал еще один правоохранитель. Их госпитализировали.

В сети опубликовали видео драки, на котором видно, как полицейские "гоняют" на крыше за мужчиной.

Почему мужчина убегал

В конце концов, мужчину задержали. Им оказался 39-летний харьковчанин, страдающий психическими расстройствами. Поэтому "беглеца" забрали в медучреждение.