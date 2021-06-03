Чтобы освободить заложников правоохранители устроили спецоперацию, которая продолжалась полночи. К счастью, удалось избежать жертв.
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По данным Департамента уголовного розыска, 29-летний мужчина наведался к своей бывшей девушке ночью с требованием увидеть 4-летнего сына.
Между экс-возлюбленными возник конфликт, из аргументов у мужчины был только нож и дерзость. Фигурант начал угрожать женщине расправой и насильно удерживал ее и сына,
– сообщили правоохранители.
Чтобы освободить заложников полицейские устроили спецоперацию. Испуганного 4-летнего мальчика злоумышленник передал работникам полиции первым, через 2 часа правоохранители освободили и заложницу.
Самого же злоумышленника задержали спецназовцы КОРД. Ему уже сообщили о подозрении по нескольким статьям, в частности:
- 147 о захвате заложников;
- 15 о покушении на преступление;
- 115 об умышленном убийстве.
На данный момент следственные действия продолжаются. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит содержание под стражей.
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