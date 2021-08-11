Досудебное расследование по делу проводят следователи одного из отделов полиции Харьковского районного управления №2.
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В Харькове мужчина застрелил собаку
Полицейские установили, что в конце мая 2021 года 39-летний мужчина проезжал автомобилем в Немышлянском районе Харькова. Там он увидел 11-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой.
Мужчина остановился и сказал детям, что хочет сам поиграть с животным. После этого он достал из автомобиля пневматическую винтовку и застрелил собаку на глазах у несовершеннолетних.
Злоумышленнику грозит тюрьма
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении. Его обвиняют в жестоком обращении с животными. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.