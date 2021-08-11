Досудебное расследование по делу проводят следователи одного из отделов полиции Харьковского районного управления №2.

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В Харькове мужчина застрелил собаку

Полицейские установили, что в конце мая 2021 года 39-летний мужчина проезжал автомобилем в Немышлянском районе Харькова. Там он увидел 11-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой.

Мужчина остановился и сказал детям, что хочет сам поиграть с животным. После этого он достал из автомобиля пневматическую винтовку и застрелил собаку на глазах у несовершеннолетних.

Злоумышленнику грозит тюрьма

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении. Его обвиняют в жестоком обращении с животными. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Обратите внимание! Недавно в Умани, в Черкасской области, 70-летний мужчина застрелил собаку. Злоумышленник, находясь на территории спорткомплекса, из ружья и пистолета произвел несколько выстрелов в бездомного пса. Животное пытались спасти ветврачи, однако безуспешно. Стрелку грозит до 3 лет тюрьмы.