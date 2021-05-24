Мужчины еще и бросались на водителя электротранспорта. В ответ на это она вызвала полицию, но хулиганы скрылись.
К теме Лобовое столкновение на Прикарпатье: авто опрокинуло на крышу, есть погибший
Детали инцидента
- Происшествие произошло на перекрестке улиц Плехановской и Молочной.
- Об инциденте сообщили пользователи социальных сетей.
- 2 мужчин в нетрезвом состоянии зашли в вагон и вежливо заплатили за проезд.
- Волну неконтролируемой агрессии вызвало объявления водителя о том, что конечная остановка маршрута – Новожаново.
- Они устроили погром: выбили ногами окна и двери, бросались на водителя.
- Водитель вызвала полицию, но хулиганы скрылись.
- Информацию о хулиганстве внесли в Единый учет правонарушений.
Пассажиры сняли, как происходил конфликт: видео