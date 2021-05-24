Бросались на водителя: в Харькове молодчики устроили погром в трамвае – видео

В Харькове двое парней зашли в трамвай, который следовал в Новожаново. Они сначала заплатили за проезд, а потом разозлились и устроили погром в салоне. Инцидент произошел вечером 22 мая.

Мужчины еще и бросались на водителя электротранспорта. В ответ на это она вызвала полицию, но хулиганы скрылись.

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Детали инцидента

Происшествие произошло на перекрестке улиц Плехановской и Молочной.

Об инциденте сообщили пользователи социальных сетей.

2 мужчин в нетрезвом состоянии зашли в вагон и вежливо заплатили за проезд.

Волну неконтролируемой агрессии вызвало объявления водителя о том, что конечная остановка маршрута – Новожаново.

Они устроили погром: выбили ногами окна и двери, бросались на водителя.

Водитель вызвала полицию, но хулиганы скрылись.

Информацию о хулиганстве внесли в Единый учет правонарушений.

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