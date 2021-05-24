Бросались на водителя: в Харькове молодчики устроили погром в трамвае – видео

24 мая 2021 , 08:03
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"ТРУХА. Харьков"

В Харькове двое парней зашли в трамвай, который следовал в Новожаново. Они сначала заплатили за проезд, а потом разозлились и устроили погром в салоне. Инцидент произошел вечером 22 мая.

Мужчины еще и бросались на водителя электротранспорта. В ответ на это она вызвала полицию, но хулиганы скрылись.

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Детали инцидента

  • Происшествие произошло на перекрестке улиц Плехановской и Молочной.
  • Об инциденте сообщили пользователи социальных сетей.
  • 2 мужчин в нетрезвом состоянии зашли в вагон и вежливо заплатили за проезд.
  • Волну неконтролируемой агрессии вызвало объявления водителя о том, что конечная остановка маршрута – Новожаново.
  • Они устроили погром: выбили ногами окна и двери, бросались на водителя.
  • Водитель вызвала полицию, но хулиганы скрылись.
  • Информацию о хулиганстве внесли в Единый учет правонарушений.

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Автор: Вікторія Андрєєва