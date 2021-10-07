В рамках подготовки к отопительному сезону реконструировали котельные. Об этом рассказали в горсовете 7 октября.
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В садиках и больницах тепло
В Харькове начали отопительный сезон. Решение о поставках тепла подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Согласно документу, начали отапливать больницы, учебные заведения и другие здания социально-культурной сферы.
К тому же в Харькове в рамках подготовки к отопительному сезону провели реконструкцию и капитальный ремонт котельных. Тогда же заменили более 100 километров технически изношенных теплосетей.
Отопительный сезон в Украине: что известно
- Ранее отопительный сезон в Украине традиционно начинался 15 октября, но теперь действуют новые правила.
- Согласно нововведениям, все будет зависеть от погодных условий. Если средняя температура в течение 3 суток в регионе не поднимается выше 8 градусов тепла, то отопительный сезон начнут.
- По словам Дениса Шмыгаля, сейчас более 90% соответствующих предприятий заявили, что готовы к отопительному сезону.