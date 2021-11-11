Кроме нее, там уже поставили ограждение. Чем вызвана такая спешка в подготовке к новому году – не сообщили.

Заметьте Праздник приближается: в Киеве среди осени начали устанавливать елку

В прошлом году было скорее

На видео очевидцев заметно, что за ограждением на площади Свободы также стоят несколько закругленных железных конструкций. Поэтому, вероятно, это будет каркасная конструкция. В самом ролике авторы включили известную зимнюю песню "Праздник приближается".

Также в городе начали устанавливать и новогодние украшения. В этот день их заметили на фонарях в парке Горького.



Декорации на фонарях в Харькове / Фото телеграмма "Веха"

Следует заметить, что это далеко не рекорд ранних рождественских приготовлений в Харькове. В комментариях к публикации отметили, что в 2020 году установку главной елки города там начинали с 29 октября.

Также готовятся в столице

На Софийской площади в Киеве тоже начали подготовку к новогодне-рождественским праздникам. Однако об этом сообщили еще 29 сентября.

Тогда там занялись подготовкой декораций, гирлянд и игрушек. Об этом написали ответственные за обустройство праздничных локаций. Елку же в центре столицы начали устанавливать 1 ноября.

Расположение площади Свободы в Харькове, где установят елку / Карта google