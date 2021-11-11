Зима близко: в Харькове начали устанавливать новогоднюю елку посреди осени
Источник:телеграм "Веха"
На центральной площади Харькова уже начали подготовку к новогодним праздникам. 11 ноября туда привезли елку, которую вскоре должны установить.
Кроме нее, там уже поставили ограждение. Чем вызвана такая спешка в подготовке к новому году – не сообщили.
Заметьте Праздник приближается: в Киеве среди осени начали устанавливать елку
В прошлом году было скорее
На видео очевидцев заметно, что за ограждением на площади Свободы также стоят несколько закругленных железных конструкций. Поэтому, вероятно, это будет каркасная конструкция. В самом ролике авторы включили известную зимнюю песню "Праздник приближается".
Также в городе начали устанавливать и новогодние украшения. В этот день их заметили на фонарях в парке Горького.
Декорации на фонарях в Харькове / Фото телеграмма "Веха"
Следует заметить, что это далеко не рекорд ранних рождественских приготовлений в Харькове. В комментариях к публикации отметили, что в 2020 году установку главной елки города там начинали с 29 октября.
Также готовятся в столице
На Софийской площади в Киеве тоже начали подготовку к новогодне-рождественским праздникам. Однако об этом сообщили еще 29 сентября.
Тогда там занялись подготовкой декораций, гирлянд и игрушек. Об этом написали ответственные за обустройство праздничных локаций. Елку же в центре столицы начали устанавливать 1 ноября.
Расположение площади Свободы в Харькове, где установят елку / Карта google