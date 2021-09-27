Женщина обратилась к правоохранителям Торецка после того, как дочь не вернулась домой. К поискам подростка привлекли все пешие патрули и автомобильные наряды полиции города.
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Беглянка хотела почувствовать себя взрослой
- Чтобы найти школьницу, правоохранители опросили многих ее знакомых.
- Сперва никаких зацепок их информация не дала.
- Впоследствии полиции удалось узнать, что девочка собиралась пожить "взрослой" жизнью.
- Для воплощения своей мечты она решила попутешествовать с совершеннолетней знакомой.
Следы привели в Харьков
В конце концов после длительных поисков полиция таки нашла ребенка в Харькове. Девочка призналась, что действительно решилась на такой шаг, чтобы пожить самостоятельной жизнью. Правоохранители провели с ней и ее родителями профилактическую беседу и предупредили об опасности таких побегов из дома.
Пропавшая школьница на Херсонщине: похожий случай
В Херсонской области так же искали 13-летнюю Татьяну Симоненко. Девочка ушла из дома 18 сентября и не вернулась. Через двое суток полиция сообщила, что нашла ее живой и невредимой.