В Харькове нашли девочку, сбежавшую из Донетчины ради "взрослой" жизни

В Харькове нашли 12-летнюю девочку, которую в течение недели разыскивали в Донецкой области. Полицейские передали ребенка матери 24 сентября.

Женщина обратилась к правоохранителям Торецка после того, как дочь не вернулась домой. К поискам подростка привлекли все пешие патрули и автомобильные наряды полиции города.

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Беглянка хотела почувствовать себя взрослой

Чтобы найти школьницу, правоохранители опросили многих ее знакомых.

Сперва никаких зацепок их информация не дала.

Впоследствии полиции удалось узнать, что девочка собиралась пожить "взрослой" жизнью.

Для воплощения своей мечты она решила попутешествовать с совершеннолетней знакомой.

Следы привели в Харьков

В конце концов после длительных поисков полиция таки нашла ребенка в Харькове. Девочка призналась, что действительно решилась на такой шаг, чтобы пожить самостоятельной жизнью. Правоохранители провели с ней и ее родителями профилактическую беседу и предупредили об опасности таких побегов из дома.

Пропавшая школьница на Херсонщине: похожий случай

В случае исчезновения детей необходимо сразу звонить по номеру 102.

В Херсонской области так же искали 13-летнюю Татьяну Симоненко. Девочка ушла из дома 18 сентября и не вернулась. Через двое суток полиция сообщила, что нашла ее живой и невредимой.