Булочка "с сюрпризом": в Харькове нашли кусок железа в выпечке фото

В Харькове в булочке с маком заметили кусок металла. В такой громкий скандал попала продукция хлебзавода "Кулиничи".

Соответствующее фото обнародовали пользователи в сети. Информация об инциденте появилась 8 июля.

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И как его не заметили раньше

Юзеры в основном отнеслись критически к такой находке. Кое – кто предположил, что кусок железа – это деталь тестомеса. И именно так он попал в выпечку.

В Х * * * ых "Кулиничах" - х * * * вые булочки с маком! Покупаешь булку, ломаешь зубы о кусок металла!,

– говорится в заметке.

Также пользователи посоветовали обратиться на сайт хлебзавода "Кулиничи". По словам одного из местных жителей, сотрудники на обращения реагируют оперативно.



В Харькове заметили кусок железа в булочке / Фото с телеграм-канала "Х * * * * * Харьков"

Люди добавили, что это не первый курьез с хлебзаводом. Один из пользователей рассказал, что уже давно не покупает там выпечку. Поскольку ему накладывали булочки грязными щипцами.