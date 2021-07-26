В воду – нельзя: в Харькове не рекомендовали купаться почти во всех популярных водоемах

Жителям и гостям Харькова не следует купаться во многих известных водоемах города, среди них – Основянское озеро. Как свидетельствуют результаты экспертиз, в водоеме количество кишечной палочки вдвое превышает норму.

В озере на Основе количество лактозосодержащих кишечных палочек – на уровне 9 500, норма составляет 5 000 на литр. Поэтому купаться в этом водоеме специалисты не рекомендуют.

Читайте также Заплыв с одновременной игрой на флейте: житель Харьковщины установил необычный рекорд – фото

Купаться не рекомендуют во многих водоемах

Также в списке, который попал под экспертное табу для купания, водоемы на Журавлевке, Алексеевке, Безлюдовке, в Удянском гидропарке, Петренковском водохранилище.

Однако даже выехать за пределы города не будет всегда уместно, ведь также может навредить здоровью отдых на пляже Северского Донца в Змиеве, реке Берестовой в Краснограде и Зачепиловке, пруду пляжа "Комсомольский".

На водоемах Украины – высокая смертность

Также в некоторых водоемах обнаружили ротавирус и гепатит.Карту нерекомендованных водоемов можно просмотреть здесь.

Между тем, в ГСЧС бьют тревогу. Ведь во время этого сезона очень велика смертность на украинских водоемах. Только с начала июля на воде погибли 265 человек, из них более 30 – дети. За аналогичный период ранее эта цифра была на сотню меньше.