Жуткий инцидент произошел на улице Сергея Грицевца 24 июня. О нападении на дочь сообщила мать.
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Незнакомец напал во время прогулки
Женщина рассказала, что девочка гуляла вместе с подружками. К ним внезапно подошел незнакомец и начал душить ребенка. Девочке удалось вырваться.
К поискам обидчика сразу приступили патрульные экипажи и личный состав подразделения. Они обнаружили нападавшего неподалеку от места событий.
Мужчина говорил, что спутал ребенка с сестрой
37-летний мужчина вел себя неадекватно и пытался объяснить, что перепутал ребенка со своей сестрой. Злоумышленника задержали. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.
В Сумах охранник натравил на отца с ребенком собак
Отметим, что ранее ужасный случай произошел в Сумах. Охранник строительной площадки натравил собак на отца с 8-летним ребенком. Они выгуливали собственного любимца. От укусов собак пострадали все трое.