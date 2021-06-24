Жуткий инцидент произошел на улице Сергея Грицевца 24 июня. О нападении на дочь сообщила мать.

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Незнакомец напал во время прогулки

Женщина рассказала, что девочка гуляла вместе с подружками. К ним внезапно подошел незнакомец и начал душить ребенка. Девочке удалось вырваться.

К поискам обидчика сразу приступили патрульные экипажи и личный состав подразделения. Они обнаружили нападавшего неподалеку от места событий.

Мужчина говорил, что спутал ребенка с сестрой

37-летний мужчина вел себя неадекватно и пытался объяснить, что перепутал ребенка со своей сестрой. Злоумышленника задержали. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.

В Сумах охранник натравил на отца с ребенком собак

Отметим, что ранее ужасный случай произошел в Сумах. Охранник строительной площадки натравил собак на отца с 8-летним ребенком. Они выгуливали собственного любимца. От укусов собак пострадали все трое.