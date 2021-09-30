У женщины украли самокат 30 сентября. Она спасала котят вместе с ребенком. Об этом женщина рассказала на своей странице в инстаграме.

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Обокрали, пока спасала животных

Местная жительница Алла опубликовала объявление, что ей во двор подбросили маленьких котят. Им примерно месяц. Женщина говорит, что взять к себе их не может, потому что у нее есть кот.



Объявления о котятах / Скриншот инстаграма korolewa_krema

Тогда женщина пишет, что решила вместе с ребенком обустроить животным место, чтобы те не замерзли. Пока Алла ловила их в коробки и накрывала теплыми вещами, женщину обокрали. У нее исчез самокат.

Кто это сделал и для чего она еще не знает. Нашла ли Алла самокат – тоже еще не сообщила. Однако, судя по сообщению, она шокирована.



Пока помогала котятам, украли самокат / Скриншот инстаграма korolewa_krema

Обратите внимание! О котятах написало фейсбук-сообщество "Спасение животных Харьков". В группе сделали объявление, что 2 котят нуждаются в лечении. В общем животных было четверо, но другие куда-то исчезли. Неравнодушные призывают принять котят к себе.