В Харькове неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами: фото
Источник:Харьковский городской совет
В Харькове 10 июля неизвестные напали на трамвай, в салоне которого ехали люди. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.
ЧП произошло около 14 часов на улице Полтавский Шлях. Об этом сообщили на фейсбук-странице мэрии города.
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Во время движения в направление центра неизвестными был обстрелян из пневматического оружия вагон трамвая маршрута №3. Никто из пассажиров не пострадал,
– говорится в сообщении.
На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
- Выяснили, что повреждены стекла и двери в первом вагоне общественного транспорта.
Правоохранители сейчас проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
В Харькове неизвестные напали на трамвай / Фото Нацполиции
Стрельба в Голосеево: коротко
- Инцидент произошел 7 июля в доме на Голосеевском проспекте, 58.
- Мужчина ранил полицейского и гражданского, после чего поджег квартиру.
- В МВД уточнили, что патрульные прибыли на вызов из-за семейной ссоры.
- Стрелявший киевлянин был пьян. Ему светит от 9 до 15 лет за решеткой.
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