В Харькове неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами: фото

В Харькове 10 июля неизвестные напали на трамвай, в салоне которого ехали люди. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

ЧП произошло около 14 часов на улице Полтавский Шлях. Об этом сообщили на фейсбук-странице мэрии города.

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Во время движения в направление центра неизвестными был обстрелян из пневматического оружия вагон трамвая маршрута №3. Никто из пассажиров не пострадал,

– говорится в сообщении.

На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Выяснили, что повреждены стекла и двери в первом вагоне общественного транспорта.

Правоохранители сейчас проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.



В Харькове неизвестные напали на трамвай / Фото Нацполиции

Стрельба в Голосеево: коротко

Инцидент произошел 7 июля в доме на Голосеевском проспекте, 58.

Мужчина ранил полицейского и гражданского, после чего поджег квартиру.

В МВД уточнили, что патрульные прибыли на вызов из-за семейной ссоры.

Стрелявший киевлянин был пьян. Ему светит от 9 до 15 лет за решеткой.

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