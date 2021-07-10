В Харькове неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами: фото

10 июля 2021 , 21:58
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Источник:

Харьковский городской совет

В Харькове 10 июля неизвестные напали на трамвай, в салоне которого ехали люди. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

ЧП произошло около 14 часов на улице Полтавский Шлях. Об этом сообщили на фейсбук-странице мэрии города.

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Во время движения в направление центра неизвестными был обстрелян из пневматического оружия вагон трамвая маршрута №3. Никто из пассажиров не пострадал,
 –  говорится в сообщении.

На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Правоохранители сейчас проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.


В Харькове неизвестные напали на трамвай / Фото Нацполиции

Стрельба в Голосеево: коротко

  • Инцидент произошел 7 июля в доме на Голосеевском проспекте, 58.
  • Мужчина ранил полицейского и гражданского, после чего поджег квартиру.
  • В МВД уточнили, что патрульные прибыли на вызов из-за семейной ссоры.
  • Стрелявший киевлянин был пьян. Ему светит от 9 до 15 лет за решеткой.

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Автор: Олег Васьків