В Харькове неизвестные ограбили офис организации "Антикоррупционный центр"

Офис общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" обокрали неизвестные. Они вынесли ноутбуки, видеотехнику и другое оборудование. Руководители организации написали заявление в полицию.

В Харьковском антикоррупционном центре рассказали о краже 25 августа. Сейчас подсчитывают приблизительную сумму убытков.

К теме Ограбления банка в Киеве: в полиции долго не могли посчитать, какую сумму забрала злоумышленница

Работать теперь сложно

25 августа члены организации заметили, что из офиса исчезли несколько ноутбуков. Также выяснилось, что отсутствует еще и аудио- и видеоаппаратура. На место быстро вызвали полицейских, оформивших заявление об ограблении.

Из-за кражи техники работа антикоррупционного центра немного усложнилась. Работники пишут, что они не могут теперь работать полноценно, как раньше. Однако они надеются, что правоохранители найдут технику.

Кражи в Харькове: последние новости

На Садовопарковой рецидивист ограбил одну из церквей. Он похитил деньги и Книгу Псалмов. После преступления он пытался убежать в лесополосу. Однако остановился тогда, когда услышал выстрел полицейских. Мужчину задержали.

В Московском районе избили и ограбили гражданина Марокко. У него отобрали сумку, где были: мобильный, 15 тысяч гривен, наушники, ключи и документы. Известно, что злоумышленники – 3 мужчин. Одного из них уже задержали полицейские.

Интересно В центре Киева у мужчины отобрали сумку, а в ней было около 3 миллионов

Текст публикации общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр":

ОФИС ОО "ХАРЬКОВСКИЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ЦЕНТР" ОГРАБИЛИ НЕИЗВЕСТНЫЕ

Из помещения исчезли ноутбуки, видеотехника и другое оборудование.

Сегодня, 25 августа выяснилось, что офис Харьковского антикоррупционного центра ограбили. Из помещения вынесли: офисную технику (ноутбуки), аудио и видеоаппаратуру. Приблизительная сумма ущерба сейчас устанавливается.

Мы оперативно вызвали полицию и написали заявление об ограблении. Надеемся, что харьковская полиция быстро найдет злоумышленников и украденную технику.

Также должны констатировать, что из-за этих обстоятельств работа Харьковского антикоррупционного центра усложнилась.

К сожалению, мы какое-то время не сможем работать в полном объеме. Пока ищем альтернативные варианты восстановления работы офиса и решения этих проблем. Но возлагаем очень большие надежды на то, что органы правопорядка найдут нашу технику как можно скорее.

Конечно, эта ситуация для нас очень досадная, однако это нас точно не остановит.