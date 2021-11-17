В Харькове неизвестный помог отцу больного ребенка: удивительный поступок поразил сеть

В Харькове случайный прохожий вызвал и оплатил такси для незнакомого мужчины. Дело в том, что тот спешил в реанимацию, куда попал его ребенок. Впоследствии пользователи сети начали восхищаться бескорыстным поступком.

Поскольку все случилось довольно быстро, мужчина так и не узнал, кем был благодетель. Об этом рассказала в сети мать этого ребенка Таня Дудко.

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Расстояние было довольно большим

По словам жительницы Харькова, ее муж ехал за скорой, которая забрала малыша. Однако по дороге его автомобиль сломался.

Помог растерянному отцу случайный прохожий. Он вызвался вызвать такси, которое довезло мужчину до детской областной больницы. При этом он сам оплатил эту поездку.

К сожалению, никаких данных не узнали о Вас, уважаемый! Пусть Ваша помощь отдастся вам в сто раз больше, чем нам помогли,

– написала благодарная харьковчанка.

Она отметила, что такси проехало примерно 16 километров. Также добавила, Не уверена в том, что публикация дойдет до адресата.

В комментариях к этому сообщению люди искренне восхищались поступком неизвестного. Однако были и те, кто не совсем понимал мужчину, который поехал в больницу без денег.

Что писали в комментариях:

Не зря есть поговорка, мир не без добрых людей. Низкий поклон настоящему мужчине. Крепкого здоровья ему и его близким.

Может пост до адресата и не дойдет, а вот усиление положительной энергетики дойдет точно!

Все бывает, на кону может жизнь ребенка, кто думал еще о деньгах и картах? Здоровье ребенку, мужчине респект, не перевелись в Харькове нормальные люди.

У нас народ к семейнику без денег не выходит. А тут ребенка в больницу. Тут как раз первая мысль о деньгах и должна быть. Какой от него толк в больнице без денег? Вышел врач, сказал, срочно нужны лекарства, у нас нет, пойдите купите.

Читайте полный текст сообщения Тани Дудко:

Добрый вечер, сообщество! Не знаю, дойдет ли мой пост до адресата, но я хотела бы выразить огромную родительскую благодарность мужчине, который сегодня примерно в 17 часов оплатил такси моему мужу. Ребенок попал в реанимацию, мужчина ехал за скорой, по дороге машина сломалась.

Случайный прохожий вызвал такси, которое помогло добраться до детской областной больницы и оплатил расстояние 16 км. К сожалению, никаких данных не узнали о Вас, уважаемый! Пусть Ваша помощь отдастся вам в сто раз больше, чем нам помогли! Большое родительское "спасибо"!