В Харькове ночью горела 5-этажка: пострадал владелец сгоревшей квартиры
В Слободском районе Харькова поздно вечером 27 апреля загорелась квартира в многоэтажке. Огонь потушили, 5 жителей эвакуировали.
Источник:ГСЧС
Владелец квартиры, где произошел пожар, получил ожоги верхних конечностей. Однако от госпитализации отказался.
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Что известно о пожаре
- На горячую линию чрезвычайников вызов поступил в 22:42.
- Жители дома на улице Ньютон, 139 сообщили о возгорании квартиры на 2 этаже.
Последствия пожара в квартире в Харькове / Фото ГСЧС
- Пожарные установили, что в квартире горят домашние вещи на площади около 4 квадратных метров.
- Квартира залита водой. Наверное, квартира на первом этаже тоже пострадала из-за этого.
Как сгорела квартира в Харькове / Фото ГСЧС
- Работники ГСЧС эвакуировали 6 жителей. Среди них и 52-летний владелец квартиры, где произошел пожар.
- Вероятный виновник пожара несмотря на ожоги от госпитализации отказался.
В Харькове в квартире горели вещи домашнего обихода / Фото ГСЧС
- Очевидцы происшествия сообщали, что он был пьян.
- По их словам, после того, как спасатели потушили пожар, он вышел во двор и лег на лавку.
Квартира после пожара: видео
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