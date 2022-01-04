Здание обвалилась 4 января на проспекте Гагарина, 20. Пока информации о жертвах нет.

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В Харькове обрушился дом: 2 человека успели выйти

Заместитель начальника областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Анатолий Торяник заявил, что сейчас спасатели выясняют, кто из людей был в доме на момент обрушения.

Информации о жертвах нет, знаю, что два человека успели оттуда выйти,

– пояснил Торяник.

Помещение нежилое, люди не пострадали

Начальник областного управления ГСЧС добавил, что помещение нежилое. Эту информацию также подтвердил спикер мэрии Юрий Сидоренко в фейсбуке.

Это не жилой дом, это офисные помещения бывшего завода "Авторучка", который находится на частной территории,

– заявил спикер.

Он заверил: "Пострадавших, по словам владельца помещений, к счастью, нет".

По словам представителя, мэр Харькова Игорь Терехов дал поручение профильному заместителю Кузьмину выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы).

На месте обвала работала полиция и спасатели.

Здание готовили к сносу

В полиции рассказали, что обрушилась стена 4-этажного дома.

Здание, в котором располагались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось,

– говорится в сообщении.

Правоохранители зарегистрировали инцидент в едином учете. В ведомстве устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.



Полиция выясняет причины обвала

Коротко о последних подобных обвалах в Украине и мире

В июне 2021 года обрушился жилой дом в Майами. Обвал случился ночью, когда люди спали. Согласно последним данным, в трагедии погибли 86 человек.

В июле 2021 года во Львове обрушилась стена нежилого помещения. Внутри был 19-летний парень, который погиб.

В октябре в Батуми обрушился жилой дом. На тот момент в здании были люди. По версии полиции, это случилось из-за ремонтно-строительных работ, которые проводились на 1 этаже "с грубым нарушением правил безопасности".

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