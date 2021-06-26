История любви началась 26 лет назад

Лейтенант Владислав и медсестра Людмила познакомились в Харькове. Уже через год тогда еще курсант Владислав сделал предложение любимой.

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"В Харькове на дискотеке (познакомились – 24 канал). Я был на 5 курсе. Свадьба состоялась за неделю до моего выпуска", – рассказал Владислав.

Теперь Владислав – майор, кавалер ордена "За мужество", награжден за оборону Донецкого аэропорта. Он преподает в военном вузе.



Супруги прожили вместе 25 лет / Скриншот с видео

Людмила всегда рядом

Жена всегда находится рядом с мужем – и в радости, и в горе. И на торжественной присяге, и в осаде российских оккупантов.

"Она приехала к нам в часть или лекарства привезла, или информацию. И тут из аэропорта передают, что ожидают штурм нашей части. Ей запретили выходить из части, надо было оставаться. Это как раз было в 2014 году на нашу годовщину – 15 числа. Нам в бункере выделили подземную комнату", – поделился воспоминаниями Владислав Алексеев.

Жена стала разведчицей на Донбассе

Самым тяжелым за четверть века совместной жизни для пары стала война. Когда Россия захватила Крым и оккупировала Донбасс, Владислав как раз служил в части Донецкой области. Семья жила там. Обстоятельства сложились так, что хрупкой Людмиле пришлось стать разведчицей.



Людмиле пришлось стать разведчицей / Скриншот с видео

Я – как медик – помогала, приезжала. Делала уколы, массажи – все, что нужно. В то же время информацию приносила,

– объяснила Людмила.

У супругов есть взрослый сын

Самая большая радость супругов – их сын Ярослав. Он гордится, что любовь родителей живет даже несмотря на постоянные переезды и войну.



Алексеевы с сыном Ярославом / Скриншот с видео

"Это (брак родителей – 24 канал) очень важно для меня. Мы были в Одессе, в Донецкой области, в Харькове. Где мы только не были с работой отца. Мама, можно сказать, стена семьи", – отметил сын Ярослав.

Обвенчалась семья в храме святого Иоанна Богослова. Они заверили, что их верность и любовь друг к другу проверило время. В 26-й совместный год пара пойдет уже с церковным благословением.