Взятку в миллион гривен: "на горячем" разоблачили заместителя главы Харьковского облсовета

"На горячем" разоблачили заместителя председателя Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката. Они получили взятку в более чем миллион гривен.

Разоблачение осуществили НАБУ и САП 22 июля. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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В Харьковском облсовете должностных лиц разоблачили на взятке

НАБУ и САП разоблачили "на горячем" заместителя председателя Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката после получения ими последней части неправомерной выгоды в 1 миллион 50 тысяч гривен,

– говорится в сообщении.

Следствие установило, что:

средства требовали от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался в должности;

неправомерную выгоду передавали частями;

после получения последнего транша в 350 тысяч гривен участников преступления разоблачили.

Сейчас решается вопрос о сообщении им подозрения. Также следователи проверяют информацию о причастности к совершенному преступлению других лиц. Сейчас продолжаются следственные действия.

Разоблачили заместителя главы Харьковского облсовета Андрея Малыша

По данным местных СМИ и телеграм-каналов, задержанным чиновником является Андрей Малыш из ОПЗЖ. В телеграме "NABU Daily by Олег Новиков" также утверждают, что говорится об Андрее Малыш.

Следователи установили, что за указанные средства они пообещали оставить мужчину на должности директора коммунального предприятия. Также в сообщении говорится, что их задержали после получения последней части обусловленных средств, а именно 350 тысяч гривен. Продолжаются следственные действия о возможной причастности других лиц.

По моим данным, в частности, проверяется председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян,

– говорится в сообщении.

Кстати, 22 июля местные СМИ писали, что в Харькове следственные действия детективы НАБУ проводят обыски у 3 депутатов областного совета:

председателя Харьковского областного совета Артура Товмасяна (избран от партии "Слуга народа");

заместителя председателя областного совета Андрея Малыша (избран от ОПЗЖ);

секретаря бюджетной комиссии Харьковского облсовета Сергея Гладкоскока (избран от ОПЗЖ).

Что известно об Андрее Малыше