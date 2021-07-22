Взятку в миллион гривен: "на горячем" разоблачили заместителя главы Харьковского облсовета
Источник:Newsroom
"На горячем" разоблачили заместителя председателя Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката. Они получили взятку в более чем миллион гривен.
Разоблачение осуществили НАБУ и САП 22 июля. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
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В Харьковском облсовете должностных лиц разоблачили на взятке
НАБУ и САП разоблачили "на горячем" заместителя председателя Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката после получения ими последней части неправомерной выгоды в 1 миллион 50 тысяч гривен,
– говорится в сообщении.
Следствие установило, что:
- средства требовали от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался в должности;
- неправомерную выгоду передавали частями;
- после получения последнего транша в 350 тысяч гривен участников преступления разоблачили.
Сейчас решается вопрос о сообщении им подозрения. Также следователи проверяют информацию о причастности к совершенному преступлению других лиц. Сейчас продолжаются следственные действия.
Разоблачили заместителя главы Харьковского облсовета Андрея Малыша
По данным местных СМИ и телеграм-каналов, задержанным чиновником является Андрей Малыш из ОПЗЖ. В телеграме "NABU Daily by Олег Новиков" также утверждают, что говорится об Андрее Малыш.
Следователи установили, что за указанные средства они пообещали оставить мужчину на должности директора коммунального предприятия. Также в сообщении говорится, что их задержали после получения последней части обусловленных средств, а именно 350 тысяч гривен. Продолжаются следственные действия о возможной причастности других лиц.
По моим данным, в частности, проверяется председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян,
– говорится в сообщении.
Кстати, 22 июля местные СМИ писали, что в Харькове следственные действия детективы НАБУ проводят обыски у 3 депутатов областного совета:
- председателя Харьковского областного совета Артура Товмасяна (избран от партии "Слуга народа");
- заместителя председателя областного совета Андрея Малыша (избран от ОПЗЖ);
- секретаря бюджетной комиссии Харьковского облсовета Сергея Гладкоскока (избран от ОПЗЖ).
Что известно об Андрее Малыше
- В ноябре 2020 года Андрей Малыш был избран депутатом в Харьковский облсовет. Был избран от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
- В декабре 2020 года кандидатуры своих заместителей назвал. Туда попал и Андрей Малыш от ОПЗЖ.
- Издание также писало, что Малыш раньше был директором государственного предприятия "Завод шампанских вин". На тот момент он занимался бизнесом. Также сообщалось, что ему 42 года.
- В начале июля 2021 года суд решил, что назначением заместителей председателя облсовета Артур Товмасян возбудил реламент. Поэтому отменил решение о назначении 4 заместителей.