В Харькове вечером 4 апреля неизвестный ограбил ломбард. Он зашел туда с ножом и заставил работницу отдать несколько тысяч гривен. В сети пишут, что это был офис кредитной организации.

Это случилось на проспекте Гагарина примерно в 19 часов. Злоумышленник похитил 7 тысяч гривен.

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Другие детали от полиции

Подозреваемый объявлен в розыск. Правоохранителям о нем известно немного:

рост злоумышленника – примерно 165 сантиметров,

он был одет в черную куртку и черную кепку.



Изображение злоумышленника с камеры наблюдения / Фото телеграм-канала "Труха"

Что еще известно

В телеграм-канале "Труха" пишут, что на самом деле ограбили не ломбард, а офис кредитной организации "Ваша готивочка". Также там опубликовали видео этого инцидента.

Мужчина зашел в помещение в защитной маске, а потом достал нож. Он размахивал им до момента, пока не получил деньги.

Обратите внимание! Из пассажирского микроавтобуса, который ехал из Ровно в Киев, 5 апреля украли пакет с 1,4 миллиона гривен. Злоумышленника удалось задержать, он признался в содеянном.