Размахивал ножом и требовал деньги: в Харькове дерзко ограбили ломбард – видео, фото
В Харькове вечером 4 апреля неизвестный ограбил ломбард. Он зашел туда с ножом и заставил работницу отдать несколько тысяч гривен. В сети пишут, что это был офис кредитной организации.
Источник:Полиция Харьковщины
Это случилось на проспекте Гагарина примерно в 19 часов. Злоумышленник похитил 7 тысяч гривен.
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Другие детали от полиции
Подозреваемый объявлен в розыск. Правоохранителям о нем известно немного:
- рост злоумышленника – примерно 165 сантиметров,
- он был одет в черную куртку и черную кепку.
Изображение злоумышленника с камеры наблюдения / Фото телеграм-канала "Труха"
Что еще известно
В телеграм-канале "Труха" пишут, что на самом деле ограбили не ломбард, а офис кредитной организации "Ваша готивочка". Также там опубликовали видео этого инцидента.
Мужчина зашел в помещение в защитной маске, а потом достал нож. Он размахивал им до момента, пока не получил деньги.
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