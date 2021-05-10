На проспекте Науки в Харькове 10 мая ехал автомобиль, к которому был прицеплен "ковер-самолет". Однако патрульным не слишком понравилась попытка побыть Алладином. Поэтому они остановили авто Honda и выписали сразу 3 протокола.

Ковром оказалась самодельная конструкция, на которой были люди в восточных нарядах. Это случилось 10 мая.

Другой курьез Забыл святую воду: священник на Харьковщине "окропил" людей из ведра – видео

Подробнее об этом инциденте

В момент, когда патрульные увидели автомобиль с самодельным прицепом, там сидели парень и девушка. Их снимали на телефон двое других людей. Они сидели в открытом багажнике внедорожника.

Когда патрульные остановили молодых людей, их автомобиль стал отличным фоном для фото. Также местный Аладин сразу снял видео, которое подписал "Контент просто жир".

Какие протоколы выписали

За отсутствие ремня безопасности у водителя – штраф 340 гривен.

Нарушение правил перевозки пассажиров – штраф 255 гривен.

Мелкое хулиганство – штраф от 51 до 119 гривен.

Правоохранители догоняют злоумышленника Аладина: видео патрульной полиции Харькова