Ковер больше не летает: за что оштрафовали Харьковского Аладина – видео, фото
На проспекте Науки в Харькове 10 мая ехал автомобиль, к которому был прицеплен "ковер-самолет". Однако патрульным не слишком понравилась попытка побыть Алладином. Поэтому они остановили авто Honda и выписали сразу 3 протокола.
Источник:Патрульная полиция Харьковщины
Ковром оказалась самодельная конструкция, на которой были люди в восточных нарядах. Это случилось 10 мая.
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Подробнее об этом инциденте
В момент, когда патрульные увидели автомобиль с самодельным прицепом, там сидели парень и девушка. Их снимали на телефон двое других людей. Они сидели в открытом багажнике внедорожника.
Когда патрульные остановили молодых людей, их автомобиль стал отличным фоном для фото. Также местный Аладин сразу снял видео, которое подписал "Контент просто жир".
Какие протоколы выписали
- За отсутствие ремня безопасности у водителя – штраф 340 гривен.
- Нарушение правил перевозки пассажиров – штраф 255 гривен.
- Мелкое хулиганство – штраф от 51 до 119 гривен.
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