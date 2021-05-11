Недавно Киевский суд Харькова вынес решение о нарушении карантина в ресторане AltBier. Правда, правоохранители его зафиксировали еще 12 февраля. В итоге владельцу выписали 17 тысяч гривен штрафа.

Известно, что суд принял решение 22 апреля: соответствующий документ опубликовали в Едином реестре судебных решений. У нарушителя было 10 дней для апелляции, однако, подали ли ее в суд, пока не известно. К теме В Ровно гражданка Швеции покусала патрульного из-за просьбы одеть маску Что известно про ресторан-нарушитель Речь идет о пивном ресторане AltBier, который расположен на улице Героев Труда, 14-Б в Харькове.

В постановлении указано, что он работал в 04:00 13 февраля, в ночь с пятницы на субботу.

Как отметила специалист по коммуникациям заведения, посетители рассчитались и остались смотреть фильм. Какие запреты действовали на момент инцидента В феврале в Харькове разрешалась работа заведений общественного питания с 07:00 до 23:00.

Однако проводить расчеты было необходимо до 22:00.

Это ограничение касалось ресторанов, кафе, баров, столовых, кафетериев, буфетов и так далее, кроме адресной доставки и заказов на вынос.

Суд в соответствии со статьей об административных нарушениях карантина назначил 17 тысяч штрафа. Обратите внимание! За нарушение карантина предусмотрены штрафы от 17 000 до 34 000 гривен для граждан и от 34 000 до 170 000 гривен для должностных лиц. Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала