Нарушение карантина: в Харькове пивной ресторан оплатит 17 тысяч гривен штрафа
Недавно Киевский суд Харькова вынес решение о нарушении карантина в ресторане AltBier. Правда, правоохранители его зафиксировали еще 12 февраля. В итоге владельцу выписали 17 тысяч гривен штрафа.
Источник:Kharkiv Today
Известно, что суд принял решение 22 апреля: соответствующий документ опубликовали в Едином реестре судебных решений. У нарушителя было 10 дней для апелляции, однако, подали ли ее в суд, пока не известно.
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Что известно про ресторан-нарушитель
- Речь идет о пивном ресторане AltBier, который расположен на улице Героев Труда, 14-Б в Харькове.
- В постановлении указано, что он работал в 04:00 13 февраля, в ночь с пятницы на субботу.
- Как отметила специалист по коммуникациям заведения, посетители рассчитались и остались смотреть фильм.
Какие запреты действовали на момент инцидента
- В феврале в Харькове разрешалась работа заведений общественного питания с 07:00 до 23:00.
- Однако проводить расчеты было необходимо до 22:00.
- Это ограничение касалось ресторанов, кафе, баров, столовых, кафетериев, буфетов и так далее, кроме адресной доставки и заказов на вынос.
- Суд в соответствии со статьей об административных нарушениях карантина назначил 17 тысяч штрафа.
Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
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