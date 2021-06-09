Инцидент на проспекте Гагарина произошел около 21:50 8 июня. О взрыве правоохранителям сообщил прохожий.

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Гранату бросил 29-летний мужчина

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Полиция установила, что конфликт начался между 29-летним мужчиной и компанией. Во время ссоры он бросил в своих оппонентов гранату. От взрыва пострадали 5 человек – в возрасте от 16 до 33 лет.

Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы

Эксперты собрали на месте происшествия вещественные доказательства. Правоохранители начали уголовное производство по статьям о покушении на убийство и незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами.

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За такой вариант разрешения спора мужчине грозит ограничение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. В ближайшее время суд будет избирать задержанному меру пресечения.



Конфликт вспыхнул вечером 8 мая / Фото Нацполиции​



Вещественные доказательства передали на экспертизу / Фото Нацполиции