Русский как региональный отменили в Харькове

Львовский активист Святослав Литинский в течение 4 лет шел к отмене регионального статуса русского языка в Харькове. Его запросы игнорировали горсовет и прокуратура.

18 мая Харьковский окружной административный суд определил: регионального языка больше нет. Несмотря на сопротивление местных чиновников, русский – больше не официальный язык в Харькове.

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Отмена регионального языка: детали

Активист отметил, что путь к судебному решению об отмене русского как регионального в Харькове можно разделить на 3 больших этапа.

Все началось сразу после отмены закона. Он обратился в харьковский горсовет с просьбой также признать не действующим решение об отдельном статусе русского. Но депутаты горсовета проигнорировали это обращение. Тогда активист обратился в суд и выиграл.

Дальше – больше. Он обратился в прокуратуру, которая тоже выбрала игнорировать львовянина. Он действовал по схожей схеме – и снова пошел в суд. Тогда в прокуратуре ответили, что не имеют полномочий для отмены русского. Но Святослав не сдался и добился, чтобы прокуратура инициировала отмену регионального языка.

Четыре года понадобилось Харьковской областной прокуратуре, чтобы выполнить наши ходатайства и многочисленные решения судов и в конце подать соответствующий иск,

– написал Святослав Литинский.

Что известно о региональных языках

В 2012 году Верховная Рада времен Януковича приняла закон "Об основах государственной языковой политики".

Он позволял местным органам власти внедрять дополнительные языки на региональном уровне.

Главным условием было, чтобы в регионе проживало не менее 10% населения, которые являются носителями этого языка.

Но в 2018 этот закон отменили, поэтому все ранее утвержденные решения не действительны.

За это время Литинский добился отмены региональных языков в Херсоне, Днепре, Одессе, Харьковской, Донецкой и Одесской областях.

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