В Харькове парень почти прыгнул с 4 этажа ТРЦ: видео спасения

Молодой человек хотел покончить с собой из-за неразделенной любви. Благодаря быстрой реакции охраны, ему не удалось совершить задуманное.

Это случилось 16 июня на четвертом этаже торгово-развлекательного центра Nikopolsky. Сначала об этом сообщили в сети, а впоследствии информацию подтвердили и в полиции.

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Что сняли очевидцы

Вскоре после инцидента в сети обнародовали 2 видео с места.

Там видна охрана торгового центра, которая останавливает парня.

На одном из роликов парня стаскивают с края здания

Чтобы прыгнуть с 4 этажа, он перелез через ограждение балкона,

На следующем видео события, которые были после этого.

Там 2 охранников снесли самоубийцу по экскаватору вниз.

Один из них держал парня за корпус, а другой – за ногу.

Телеграм-канал ХС сообщил, что о причинах такого поступка рассказали очевидцы.

Они сказали, что это было из-за невзаимной любви.

Однако люди не рассказали подробно об этом.

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Детали от полиции

Как сообщает newsroom, в пресс-службе полиции Харьковщины информацию об этом происшествии подтвердили. Там сказали, что правоохранителям об инциденте сообщили в 20:08. Это сделали охранники Nikopolsky.