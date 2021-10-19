В Харькове парень разбил двери троллейбуса, потому что не хотел платить: видео инцидента

В Харькове 18 октября парень не хотел платить за проезд в троллейбусе и агрессивно реагировал на замечания. Когда злоумышленника оттуда вытащили, он разбил стекло двери транспорта.

Об этом инциденте сообщили в местном телеграм-канале примерно в 10 часов вечера. Также очевидцы обнародовали видео этого инцидента.

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Хотел вернуться и не смог

На записи примерно полторы минуты продолжается словесная перепалка. Она началась из-за того, что парень перед этим ругался в сторону одного из пассажиров. Затем несколько мужчин начинают вытаскивать грубияна из салона.

Следует отметить, что он сопротивляется, а потом даже попытался туда вернуться. Когда двери транспорта закрылись, злоумышленник разбил их ударом ноги. В комментариях к видео предположили, что юноша был пьян.

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Похожее повреждение электротранспорта

Ночью 30 августа в полицию обратились с сообщением о повреждении троллейбуса. 2 пьяных мужчин начали бросать в лобовое стекло камни.

Когда правоохранители прибыли, злоумышленники даже не пытались скрыться с места преступления. После задержания они не смогли объяснить, почему это делали.