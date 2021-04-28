В Харькове метро 2 мая будет работать на 3 часа дольше. Об этом сообщили в мэрии. Они обосновали это решение празднованием Пасхи.

Об этом решении сообщил секретарь мэрии Юрий Сидоренко. В транспортную структуру об этом решении еще не сообщили.

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Спикер Харьковского метро в комментарии Общественному заявил, что приказ о продолжении работы еще не получили.

Что известно о карантине на Пасху в Харькове

На сайте мэрии разместили заявление секретаря Игоря Терехова. Он выразил надежду о том, что Харьковская область скоро должна выйти из красной зоны.

Что касается Пасхи, то дополнительно ограничивать никто ничего не будет, то же касается и 9 мая. У нас будет лишь одно требование – надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, беречь себя и окружающих,

– отметил секретарь горсовета.

Обратите внимание! За минувшие сутки, 28 апреля в Харьковской области зарегистрировали 818 случаев коронавируса. Это самый большой показатель после количества положительных тестов в Киеве.