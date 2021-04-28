Метро до 3 ночи и никаких усилений карантина: как будут праздновать Пасху в Харькове
В Харькове метро 2 мая будет работать на 3 часа дольше. Об этом сообщили в мэрии. Они обосновали это решение празднованием Пасхи.
Источник:24 канал
Об этом решении сообщил секретарь мэрии Юрий Сидоренко. В транспортную структуру об этом решении еще не сообщили.
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Спикер Харьковского метро в комментарии Общественному заявил, что приказ о продолжении работы еще не получили.
Что известно о карантине на Пасху в Харькове
На сайте мэрии разместили заявление секретаря Игоря Терехова. Он выразил надежду о том, что Харьковская область скоро должна выйти из красной зоны.
Что касается Пасхи, то дополнительно ограничивать никто ничего не будет, то же касается и 9 мая. У нас будет лишь одно требование – надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, беречь себя и окружающих,
– отметил секретарь горсовета.
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