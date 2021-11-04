В Харькове пассажир поезда отказывался показывать COVID-сертификат
Источник:телеграм "Харьков 1654"
Пассажир поезда Харьков – Киев отказался показывать полицейским сертификат о вакцинации. В результате спора он с семьей вышел из поезда.
В сети говорят, что дискуссия между пассажиром и полицейским длилась около 30 минут. В сети выложили видео инцидента, который произошел 4 ноября.
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Спорил с полицейским
На записи видно, как мужчина пытается что-то доказать правоохранителю. Он показывает свой телефон, но ничего не помогает.
Люди говорят, что поезд из-за спора задержали минимум на пол часа. Люди возмутились и требовали, чтобы поезд ехал дальше.
Ну мы можем поехать наконец? В чем проблема?
– спрашивали пассажиры.
Пассажир, очевидно, так и не показал свой сертификат о вакцинации, потому что впоследствии вышел из вагона. Вместе с ним была семья.
Как пассажир и полицейский спорили из-за COVID-сертификата: видео