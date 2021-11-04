В Харькове пассажир поезда отказывался показывать COVID-сертификат

Пассажир поезда Харьков – Киев отказался показывать полицейским сертификат о вакцинации. В результате спора он с семьей вышел из поезда.

В сети говорят, что дискуссия между пассажиром и полицейским длилась около 30 минут. В сети выложили видео инцидента, который произошел 4 ноября.

Обратите внимание Зло, которое убивает, – активист призвал запретить "антивакцинаторов" на законодательном уровне

Спорил с полицейским

На записи видно, как мужчина пытается что-то доказать правоохранителю. Он показывает свой телефон, но ничего не помогает.

Люди говорят, что поезд из-за спора задержали минимум на пол часа. Люди возмутились и требовали, чтобы поезд ехал дальше.

Ну мы можем поехать наконец? В чем проблема?

– спрашивали пассажиры.

Пассажир, очевидно, так и не показал свой сертификат о вакцинации, потому что впоследствии вышел из вагона. Вместе с ним была семья.

Как пассажир и полицейский спорили из-за COVID-сертификата: видео