Сопровождали автомобиль в роддом: видео невероятного поступка патрульных Харькова
В Харькове к транспорту полиции подбежал мужчина, который сказал, что его дочь рожает в автомобиле. Они без колебаний предложили свое сопровождение до роддома.
Источник:патрульная полиция Харьковщины
К правоохранителям обратились 28 апреля на улице Семиградской, поскольку в городе было затруднено движение. Впоследствии патрульные обнародовали видео своего видеорегистратора.
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- Правоохранители включили световые и звуковые сигналы
- После этого они начали сопровождать машину до роддома
- Там будущую мать уже ждали медики.
- В местах, где было много автомобилей, и на перекрестках патрульные просили уступить дорогу с помощью громкоговорителя.
Полиция сопровождает роженицу в роддом: видео патрульной полиции Харьковщины
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