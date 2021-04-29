В Харькове к транспорту полиции подбежал мужчина, который сказал, что его дочь рожает в автомобиле. Они без колебаний предложили свое сопровождение до роддома.

К правоохранителям обратились 28 апреля на улице Семиградской, поскольку в городе было затруднено движение. Впоследствии патрульные обнародовали видео своего видеорегистратора. Тоже о патрульных Спасены от насилия: во Львове провели фотосет с животными с непростой судьбой Больше об этом событии Правоохранители включили световые и звуковые сигналы

После этого они начали сопровождать машину до роддома

Там будущую мать уже ждали медики.

В местах, где было много автомобилей, и на перекрестках патрульные просили уступить дорогу с помощью громкоговорителя. Полиция сопровождает роженицу в роддом: видео патрульной полиции Харьковщины Обратите внимание! Патрульные в Днепре спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство. Сперва он подозрительно себя вел, а потом залез на ограду для прыжка с моста. Когда его сняли, самоубийца тяжело шел на контакт и попытался прыгнуть еще раз.