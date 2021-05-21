Об инциденте сообщили пользователи в соцсетях. Мальчика медики госпитализировали.

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Что известно об аварии

  • Водитель сбил ребенка около 11:30.
  • Мальчик упал и очень громко плакал.
  • Пользователи в сети пишут, что вероятный виновник аварии – 80-летний мужчина.
  • Он сбежал, но его якобы уже задержали.
  • В полиции аварию не прокомментировали: в отделе коммуникации бросили трубку.

В каком состоянии ребенок

В комментарии местному изданию Newsroom подтвердили, что мальчику 6 лет. Ребенка госпитализировали.

Директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктор Забашта сообщил, что врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы предплечья и бедра.