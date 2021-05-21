Об инциденте сообщили пользователи в соцсетях. Мальчика медики госпитализировали.
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Что известно об аварии
- Водитель сбил ребенка около 11:30.
- Мальчик упал и очень громко плакал.
- Пользователи в сети пишут, что вероятный виновник аварии – 80-летний мужчина.
- Он сбежал, но его якобы уже задержали.
- В полиции аварию не прокомментировали: в отделе коммуникации бросили трубку.
В каком состоянии ребенок
В комментарии местному изданию Newsroom подтвердили, что мальчику 6 лет. Ребенка госпитализировали.
Директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктор Забашта сообщил, что врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы предплечья и бедра.