Письмо о закладке взрывчатки поступило на электронный ящик полиции. Это случилось примерно в 9 часов утра 4 июня.

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Одно из медицинских учреждений, где ищут взрывчатку / Фото

Что известно об этом заминировании

Это одно из самых больших заминирований, которые случались в Харькове за последнее время.

Из медицинских учреждений эвакуировали всех людей.

После этого туда направили взрывотехников и следственно-оперативные группы.

Также на местах работают кинологи, которые проводят обследование зданий.

По состоянию на 16:50 час 4 июня полиция еще не сообщила о результатах обследований.

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Какое наказание за такое возможно

Если взрывчатку в медицинских учреждениях не найдут, то этот случай могут квалифицировать, как ложное сообщение об угрозе жизни людей. Наказание по соответствующей статье предусматривает от 2 до 6 лет тюрьмы.



Эвакуированные из 30 городской больницы Харькова / Фото

Обратите внимание! В Харькове 5 и 6 апреля искали взрывчатку в гипермаркетах "Эпицентр". Такое же случилось 8 апреля, однако тогда еще заминировали 5 отделений "Новой почты". Ни в одном из этих 3 сообщений о заминировании взрывчатку не обнаружили.