Письмо о закладке взрывчатки поступило на электронный ящик полиции. Это случилось примерно в 9 часов утра 4 июня.
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Одно из медицинских учреждений, где ищут взрывчатку / Фото
Что известно об этом заминировании
- Это одно из самых больших заминирований, которые случались в Харькове за последнее время.
- Из медицинских учреждений эвакуировали всех людей.
- После этого туда направили взрывотехников и следственно-оперативные группы.
- Также на местах работают кинологи, которые проводят обследование зданий.
- По состоянию на 16:50 час 4 июня полиция еще не сообщила о результатах обследований.
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Какое наказание за такое возможно
Если взрывчатку в медицинских учреждениях не найдут, то этот случай могут квалифицировать, как ложное сообщение об угрозе жизни людей. Наказание по соответствующей статье предусматривает от 2 до 6 лет тюрьмы.
Эвакуированные из 30 городской больницы Харькова / Фото