В Харькове пьяные "будущие прокуроры" отказались платить за такси и скандалили

В харьковском такси 2 пьяные девушки отказались платить за поездку. Они не только скандалили, но и пытались напугать водителя тем, что они "будущие прокуроры".

Видео этого инцидента водитель обнародовал в сети 20 сентября. Следует отметить, что он обещал девушкам это сделать на всех доступных ему сайтах.

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Просили не снимать и закрывались

Стоимость поездки, которую отказались оплатить, была 76 гривен. На записи нет момента, где девушки говорят о планах стать прокурорами. Однако мужчина об этом вспоминал в разговоре со злоумышленницами и они не отрицали, что говорили такое.

В общем видео разговора длится 3 минуты. Сначала девушки кричали, чтобы их не снимали, а также прикрывали лицо. Вместе с этим они просили забрать камеру. Мужчина же им говорил, что пугать его "прокурорством" не нужно.

Затем одна из пассажирок начала улаживать ситуацию и обещала заплатить. Но тогда водитель уже сказал, что обиделся, потому попросил просто выйти из автомобиля. Однако это было безрезультатно и девушки продолжали спор. Сколько времени он продолжался и чем завершился – неизвестно.

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Другой случай в такси

В Каменском Днепропетровской области 1 августа мужчина отказался платить за проезд в такси и действительно поплатился за это. Водитель облил его зеленкой и сфотографировал, чтобы обнародовать в сети.

Вероятно, вещество попало злоумышленнику в глаза. На одном из 3 фото он их полностью не открывал. Следует отметить, что самоуправство является незаконным и водителя могли за такое наказать.