Конфликт произошел 3 ноября около 2:30. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

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Пили и кричали

О конфликте в полицию сообщили очевидцы. Неизвестные набросились на девушку по улице Сумской.

По адресу выезжали патрульные полицейские и сотрудники Харьковского райуправления полиции №3. Все обстоятельства происшествия устанавливают.

По данным Newsroom, три девушки распивали алкоголь у станции метро "Исторический музей" и при этом громко разговаривали, смеялись, пели песни. Около 02:30 прохожая сделала замечание компании, после чего три девушки избили женщину.

Пострадавшую в тяжелом состоянии медики скорой помощи доставили в больницу.

Сама напросилась

Как сообщают Vgorode, одна из участвовавших в избиении девушек рассказала свою версию происшествия. По ее словам, пострадавшая сама спровоцировала конфликт, но никто ее не избивал, а травмировалась она якобы сама.

По информации соцсетей, пострадавшую зовут Валентина, у нее двое маленьких детей.