Об этом сообщили в сети 23 июля. Вероятно, это случилось вечером накануне.

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В сети обнародовали видео, где видно, как молодые люди двигают две скамейки. Затем один из них выкрикивает "Четвертую пи*дим" и все оборачиваются к другой лавочке. Там заметно, что эти люди имеют признаки алкогольного опьянения.



Подростки позируют со сломанным контейнером / Фото телеграма "Харьков 1654"

Также обнародовали фото, где эти же подростки позируют со сломанным контейнером для уборки за собаками. Эти фотографии сделали уже в темное время суток.

Подростки двигают скамейку в Харькове: видео телеграма Netipichnyi_Kharkov

Обратите внимание! 21 июня киевская блогер решила устроить разрушительную вечеринку в квартире, которую арендовала. Ее компания сломала кровать, побила телевизор, а стены разрисовала маркером. Как следствие, туда приехали правоохранители, которые задержали парня блогера.