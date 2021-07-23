Пьяные подростки решили "оторваться": устроили гармидер на площади в Харькове – видео

На площади Поэзии в Харькове компания подростков навеселе решила устроить настоящий гармидер. Сперва они сдвинули скамейки, а потом их разрисовали. Впоследствии также сломали контейнер для уборки за собаками.

Об этом сообщили в сети 23 июля. Вероятно, это случилось вечером накануне.

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В сети обнародовали видео, где видно, как молодые люди двигают две скамейки. Затем один из них выкрикивает "Четвертую пи*дим" и все оборачиваются к другой лавочке. Там заметно, что эти люди имеют признаки алкогольного опьянения.



Подростки позируют со сломанным контейнером / Фото телеграма "Харьков 1654"

Также обнародовали фото, где эти же подростки позируют со сломанным контейнером для уборки за собаками. Эти фотографии сделали уже в темное время суток.

Подростки двигают скамейку в Харькове: видео телеграма Netipichnyi_Kharkov