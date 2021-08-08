Инцидент произошел вечером, 7 августа, на Московском проспекте в Харькове. Водитель упорно пытался договориться с полицией.

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Водитель настойчиво предлагал взятку

Патрульные, которые остановили автобус, пытались проверить содержание алкоголя в крови водителя. Тот отказывался. За то, чтобы его отпустили, мужчина предложил полицейским 20 тысяч гривен.

Водитель маршрутки Isuzu был настойчивым из-за нежелания проходить тест.

Во время общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр. Мужчина явно не желал проходить освидетельствование на состояние опьянения и неоднократно предлагал патрульным неправомерную выгоду в сумме 20 тысяч гривен,

– говорится в сообщении патрульной полиции.

Правоохранители предупредили мужчину об уголовной ответственности за предложение взятки, однако водитель маршрутки не реагировал. Полиции пришлось вызвать следственно-оперативную группу на место инцидента.

Что теперь грозит мужчине

На водителя маршрутки составили административный протокол за отказ от осмотра на состояние опьянения. Теперь ему грозит штраф в размере 10 200 гривен с лишением водительских прав на 1 год.