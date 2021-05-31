Это случилось 30 мая на улице Большая кольцевая. На водителя в целом составили 4 протокола.

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Больше о погоне

Когда мужчина сбежал от патрульных, они начали его догонять. Убегая, водитель нарушал ПДД и совершал опасные маневры.

Это продолжалось до момента, пока он не наехал на дорожное ограждение. Выпивший мужчина не справился с управлением на большой скорости. Поэтому Вишневая Mazda вылетела на траву у дороги.

Тогда к нему подошли и все же уговорили пройти тест на содержание алкоголя в крови. Тот показал, что допустимая норма превышена в 11 раз – 2,22 промилле. Кроме этого водитель не имел некоторых из необходимых документов.



Тест на содержание алкоголя водителя, устроившего погоню / Фото патрульной полиции Харькова

Что грозит за такие нарушения

Нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП – штраф 340 гривен или лишение водительского удостоверения на срок от 6 до 12 месяцев.

Невыполнение требований полиции об остановке – 3 400 гривен штрафа или лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения – штраф 10 200 гривен или лишение прав на год.

Управление транспортом без соответствующих документов – 425 гривен штрафа

Обратите внимание! На трассе Тернополь-Львов-Рава-Русская лоб в лоб столкнулись Audi A6 и Renault Kangoo. В результате аварии один из водителей погиб. Впоследствии оказалось, что виновник ДТП был пьян. Трагедия случилась 31 мая.



Какой штраф за вождение в нетрезвом виде / инфографика 24 канала