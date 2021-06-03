В Харькове по подозрению в мошенничестве прошли обыски в элитном мебельном салоне "Венеция"

В Харькове в элитном мебельном салоне "Венеция" на ул. Культуры, 12 и в офисе группы по ул. Ярослава Мудрого, 33 сотрудники Национальной полиции провели обыски в рамках уголовного производства по факту мошенничества в особо крупных размерах.

Как пишет издание, фигурантом по данному делу выступает владелец группы компаний "Техно", работающих под брендом "Венеция", Сергей Кучко.

Поводом для возбуждения уголовного дела и проведения обысков послужило то, что один из клиентов элитного мебельного салона "Венеция" оплатил мебель стоимостью несколько десятков тысяч евро, однако мебель ему поставлена не была, как не была возвращена и оплаченная сумма.

Ранее, по данным "Депо", Сергей Кучко уже был фигурантом похожего дела. Компании "Тачберг", "Карго Тренд" и "Техно Канстракшен", которые также связаны с Кучко, якобы после заключения контрактов на поставку товаров и получения предоплаты товар не поставили. Также не была возвращена и предоплата.

По данному факту Слободской отдел полиции ГУ ЧП в Харьковской области начал уголовное производство 12020220000001084 от 3 сентября 2020 года по ч. 3 ст. 190 УК Украины