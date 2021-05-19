В 2021 году он уже получил часть суммы – 110 тысяч гривен. Взятка должна была помочь не только закрыть дело, но и вывести компанию потерпевшего из списка рискованных.

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Что известно о взяточнике в налоговой

ГБР сообщило о подозрении налоговой милиции. Он является работником Управления Государственной фискальной службы в Харьковской области.

В 2020 году он предложил одному из предпринимателей выгодную сделку. На бизнесмена открыли дело по завышению предприятием налогового кредита. Следователь ГФС обещал, что поспособствует закрытию производства "за отсутствием состава преступления".

Но на этом его изобретательность не закончилась. Налоговик заверил, что часть денег уйдет на закрытие, а другая часть – на вывод налогового кредита Общества из перечня рисковых.

Какая ответственность предусмотрена за это