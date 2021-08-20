В Харькове подняли флаг Украины на самом высоком флагштоке в Европе: видео с места

На Сергиевской площади в Харькове делали репетицию поднятия флага ко Дню Независимости. Стяг поднимали на флагштоке высотой 101 метр. 24 августа он станет самым высоким флагштоком в Европе.

Репетицию поднятия флага провели 19 августа вечером. Он установлен в районе улицы Клочковской.

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Установили на несколько минут

Флаг Украины подняли всего на несколько минут. На записи видно, что его освещают прожекторы. Ширина флага – 22, 5 метра, а длина – 15 метров. Высота флагштока, на котором установили стяг, – 101 метр. 24 августа это станет новым рекордом и в Украине, и в Европе

Сейчас самым высоким в Европе является флагшток в Гамине, Финляндия. Его высота – 100 метров. В Украине до этого самым высоким был флагшток в Киеве – 90 метров.

Стоимость флагштока в Харькове – 24,5 миллиона гривен. Всего на их установление ко Дню Независимости в Украине потратили более 170 миллионов гривен.

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