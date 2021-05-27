В Харькове подожгли кафе депутата от ОПЗЖ: фото

В Харькове пытались поджечь кафе депутата горсовета от ОПЗЖ Марии Скоробагач. Неизвестные облили дверь закрытого заведения горючей смесью. Говорится о заведении Foodies Talks, недалеко от станции метро "Архитектора Бекетова".

К счастью, никто не пострадал и вызвать пожарных не пришлось. Это случилось ночью 27 мая.

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Больше о попытке поджога

Депутат об этом инциденте написала в своем фейсбуке. По ее словам, огонь погасили за 2,5 минуты. Это сделали представители охранной фирмы.



Дверь заведения, которое подожгли / Фото из фейсбука Марии Скоробагач

В комментарии 24 каналу в ГСЧС Харьковщины это подтвердили. Там сказали, что к ним касательно этого инцидента никто не обращался.

По словам женщины, в закрытые роллеты заведения положили бутылку с горючей смесью. Однако на помещение заведения пламя не распространилось.

Пока мне трудно понять, кто мог желать зла мне настолько, чтобы поджечь заведение. Ведь оно расположено в жилом доме. Если бы начался пожар – все могло бы закончиться гораздо трагичнее,

– добавила депутат.

В отделе коммуникации полиции Харьковщины в комментарии 24 каналу сказали, что пока им неизвестно обращались ли в полицию касательно этого инцидента. Однако пообещали предоставить информацию, как только получат ее.

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Вход в Foodies Talks после поджога / Фото из фейсбука Марии Скоробагач

Какие последствия инцидента

Местное СМИ KharkivToday сообщает, что в заведении только повреждена часть фасада. Однако оно утром открылось и начало работать в штатном режиме. А посетителей просят не обращать внимания на такое "обновление" входа.

Заведение Foodies Talks открылось 5 апреля. Его позиционируют, как место, где предлагают сбалансированное питание.

Обратите внимание! В Киевском районе Харькова ночью 20 апреля сожгли два автомобиля. К ним принесли похоронные венки с надписями "Сепаратизм вредит здоровью". Правоохранители начали расследование. Однако о том, что виновных нашли – не объявляли до сих пор.