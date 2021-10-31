В Харькове подсчитали количество вакцинированных на выборах

На избирательных участках Харькова, где 31 октября выбирают мэра города, до 14.00 успели вакцинироваться 3 тысячи горожан. Для этого там обустроили 40 специальных пунктов.

Статистику обнародовала заместитель городского главы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, все пункты расположены в школах и принимали посетителей с 9:00 до 18:00.

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Где еще в Харькове можно привиться от COVID-19

Горбунова-Рубан подчеркнула, что кроме пунктов на участках получить прививки против коронавируса можно также в поликлиниках, торговых центрах и рынках.

Для максимальной иммунизации населения Харькова задействовали 150 медицинских бригад, укомплектованных 600 медицинскими работниками. 328 из них прививают на избирательных участках.

У нас одна цель – как можно скорее сформировать коллективный иммунитет,

– сказала заместитель мэра Харькова.

Вакцинироваться на избирательных участках харьковчане могли одной из трех вакцин на выбор: Coronavac, Pfizer и AstraZeneca.

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Вакцинация на выборах в Харькове: пенсионеры – среди лидеров

Медиков, дежуривших на пунктах прививки в Харькове в день выборов, удивила активность пожилых людей. Ведь в основном пройти процедуру хотели пенсионеры старше 60 лет. Многие отмечали, что защититься от коронавируса их убедили родные и близкие.