В Харькове поймали всеукраинских автоугонщиков: они работали на "криминального авторитета"
Преступную группу, которая занималась похищением авто, разоблачили полицейские во время спецоперации. Воры охотились преимущественно на элитные машины. Они продавали их как двойников или предлагали владельцам выкупить за вознаграждение.
Источник:Нацполиция
Правоохранители задержали 4 преступников 24 апреля. Они пыталась завладеть "Mersedes-Benz" в Харькове.
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Что известно о серии автоугонов
Группировка автоугонщиков работала несколько лет на территории Киева, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей. Воры имели специальное оборудование для подбора ключей к авто.
Спецоборудование для угона авто / Фото Нацполиция
Правоохранители установили, что среди участников было четкое распределение обязанностей.
Вещественные доказательства правонарушений / Фото Нацполиция
Силовики и спецназовцы КОРДа задержали Организатора, исполнителя и двух их "покровителей". Ими оказались жители Черкасской и Харьковской областей.
Похититель авто / Фото Нацполиция
В полиции установили, что в группировку входило 6 человек, которые совершили не менее 8 угонов. Преступники меняли технические номера или продавали машины как двойники. Несколько раз возвращали владельцам за вознаграждение.
Какие доказательства нашли правоохранители
Во время обысков обнаружили гаражи с крадеными автомобилями – там было 6 элитных машин.
Краденое авто в Харькове / Фото Нацполиция
Также изъяли деньги и банковские карты, оружие и боеприпасы, специальное оборудование для прописки ключей к авто (программаторы ключей), рации и мобильные телефоны, свидетельства о регистрации транспортных средств, государственные номерные знаки и тому подобное.
Вещественные доказательства по делу о похищении авто / Фото Нацполиция
В полиции возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. За серию преступлений им грозит до 12 лет лишения свободы. Дело передали в Офис Генерального прокурора.
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