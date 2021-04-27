Преступную группу, которая занималась похищением авто, разоблачили полицейские во время спецоперации. Воры охотились преимущественно на элитные машины. Они продавали их как двойников или предлагали владельцам выкупить за вознаграждение.

Правоохранители задержали 4 преступников 24 апреля. Они пыталась завладеть "Mersedes-Benz" в Харькове.

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Что известно о серии автоугонов

Группировка автоугонщиков работала несколько лет на территории Киева, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей. Воры имели специальное оборудование для подбора ключей к авто.



Спецоборудование для угона авто / Фото Нацполиция

Правоохранители установили, что среди участников было четкое распределение обязанностей.



Вещественные доказательства правонарушений / Фото Нацполиция

Силовики и спецназовцы КОРДа задержали Организатора, исполнителя и двух их "покровителей". Ими оказались жители Черкасской и Харьковской областей.



Похититель авто / Фото Нацполиция

В полиции установили, что в группировку входило 6 человек, которые совершили не менее 8 угонов. Преступники меняли технические номера или продавали машины как двойники. Несколько раз возвращали владельцам за вознаграждение.

Какие доказательства нашли правоохранители

Во время обысков обнаружили гаражи с крадеными автомобилями – там было 6 элитных машин.



Краденое авто в Харькове / Фото Нацполиция

Также изъяли деньги и банковские карты, оружие и боеприпасы, специальное оборудование для прописки ключей к авто (программаторы ключей), рации и мобильные телефоны, свидетельства о регистрации транспортных средств, государственные номерные знаки и тому подобное.



Вещественные доказательства по делу о похищении авто / Фото Нацполиция

В полиции возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. За серию преступлений им грозит до 12 лет лишения свободы. Дело передали в Офис Генерального прокурора.

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