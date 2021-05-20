Потом они принялись искать сейф, но не нашли его. Тогда они начали пытать женщину утюгом.
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Что известно об инциденте
Когда в квартиру ворвались преступники, 56-летняя женщина уже спала. Ее разбудил шум, поэтому она пошла посмотреть, что происходит. Преступники ударили ее, и пока она была дезориентирована, обмотали ее руки и ноги скотчем. Когда воры с помощью угрозы узнали места, где она хранила сбережения, то спросили о сейфе.
Преступников задержали на трассе Киев – Житомир / Фото Харьковская областная прокуратура
Хозяйка квартиры ответила, что сейфа в квартире нет, поэтому преступники включили утюг и начали пытать женщину, пока она не потеряла сознание. Они привели ее в чувство и угрожали новой расправой. Тогда потерпевшая рассказала ворам обо всех местах, где хранила деньги и ценные вещи.
Что похитили преступники
Добычей воров стали:
- 60 тысяч евро;
- 50 тысяч долларов;
- изделия из золота;
- наручные часы.
Какие действия правоохранителей
- Всех троих преступников задержали 20 апреля на трассе Киев – Житомир возле столицы.
Задержание преступников / Фото Харьковская областная прокуратура
- Ими оказались 37-летний житель Луцка, а также 45-летний и 44-летний жители Львова.
- Решают вопрос относительно сообщения о подозрении по факту разбоя.
- Суд может лишить преступников свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.