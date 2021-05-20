Потом они принялись искать сейф, но не нашли его. Тогда они начали пытать женщину утюгом.

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Что известно об инциденте

Когда в квартиру ворвались преступники, 56-летняя женщина уже спала. Ее разбудил шум, поэтому она пошла посмотреть, что происходит. Преступники ударили ее, и пока она была дезориентирована, обмотали ее руки и ноги скотчем. Когда воры с помощью угрозы узнали места, где она хранила сбережения, то спросили о сейфе.



Преступников задержали на трассе Киев – Житомир / Фото Харьковская областная прокуратура

Хозяйка квартиры ответила, что сейфа в квартире нет, поэтому преступники включили утюг и начали пытать женщину, пока она не потеряла сознание. Они привели ее в чувство и угрожали новой расправой. Тогда потерпевшая рассказала ворам обо всех местах, где хранила деньги и ценные вещи.

Что похитили преступники

Добычей воров стали:

60 тысяч евро;

50 тысяч долларов;

изделия из золота;

наручные часы.

Какие действия правоохранителей

Всех троих преступников задержали 20 апреля на трассе Киев – Житомир возле столицы.



Задержание преступников / Фото Харьковская областная прокуратура